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宜蘭第一鮪拍賣 總價近190萬元

2022/4/21 12:45
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）魚體重達271公斤的今年「宜蘭第一鮪」今天拍賣，每公斤以新台幣7000元售出，總價189萬7000元。

蘇澳籍漁船「漁順吉66號」18日在台灣東北外海陸續捕獲2尾黑鮪魚，當晚返抵南方澳漁港，其中一尾吊上岸後，被蘇澳區漁會認定是「宜蘭第一鮪」，今天上午在漁會第三魚市場拍賣。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，宜蘭縣長林姿妙於縣府透過視訊主持拍賣，每公斤5600元起標。經現場承銷人喊價競標，最終以每公斤7000元賣出，總價189萬7000元。

「漁順吉66號」船長董坤賢接受聯訪時說，他討海30多年來首度捕獲「宜蘭第一鮪」，拍賣後大豐收，心情很爽。

蘇澳區漁會表示，「宜蘭第一鮪」認定條件除漁船須是合法登記的蘇澳籍漁船，捕獲的黑鮪魚起鉤時須是活魚，且要重達180公斤以上並最早駛回漁港，缺一不可。

宜蘭蘇澳與屏東東港是國內兩大黑鮪魚捕撈漁港，今年「屏東第一鮪」210.6公斤已在10日於屏東完成拍賣，每公斤1萬100元，總價212萬1000元售出。（編輯：張銘坤）1110421

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