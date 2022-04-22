台師大將迎百年校慶 校友捐贈紀念勒石

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣師範大學今年迎接百年校慶，校友總會今天捐贈「百年傳承，世紀典範」紀念勒石，並號召17萬名校友於6月1日回母校參加百年校慶大會。

台師大今天舉辦捐贈儀式，由全國校友總會理事長許勝雄代表致贈，校長吳正己代表接受。許勝雄致詞時表示，邁入百週年是極其重要的里程碑，期許師生、校友能在百年基石之上繼續努力，再創台師大新世紀。

許勝雄表示，台師大百年來培育無數社會菁英及優良師資，今天捐贈的勒石，是他和校長親自到花蓮挑選一座經自然河水沖刷而成的山型蛇紋石，放置於百年古蹟行政大樓前方，能與周遭植物、歷史建築相襯，巧妙融入環境。

勒石工作小組成員、國文系主任賴貴三解釋，勒石正面朝向東北，在「周易」的方位屬「艮卦」，是養護、照顧的卦象，象徵台師大人才培育永不止息。勒石呈現山的形象，也意喻校務穩健，發展長遠。

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全國校友總會名譽理事長王金平表示，台師大從他求學時的3個學院，發展至今有9個學院，希望各界校友繼續支持母校人才培育和校園建設，朝「百年傳承，世紀典範」目標持續茁壯，成為國際頂尖大學。

台師大校長吳正己期盼百年紀念勒石帶給校園新氣象，他並說，校友們的支持一直以來是台師大的堅實後盾，近年捐贈畫作、藝術品、籌措獎助學金等，不僅是校務發展推動的助力，也是是學弟妹的最佳典範。（編輯：陳政偉）1110422