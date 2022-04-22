7月起新進外籍漁工月領550美元 舊約再半年跟上

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院21日宣布通過「漁業與人權行動計畫」，農委會主委陳吉仲（前中）等22日再召開記者會，針對此計畫的薪資調升部分說明，7月起月薪550美元是新簽契約的外籍漁工，舊約450美元則在7月起算的3到6個月內陸續換約跟進。中央社記者楊淑閔攝 111年4月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）行政院昨天宣布「漁業與人權行動計畫」，含月薪加100美元因應。農委會今天說明，7月起，新簽契約者是月薪550美元，舊約450美元則在7月起算的3到6個月內陸續換約跟進。

台灣遠洋漁業繼歐盟解除黃牌，最近1年多來，漁獲又上榜美國強迫勞動製品清單。為此，農委會漁業署費時1年半，與產業界、非政府組織共議「漁業與人權行動計畫」因應，昨天行政院宣布通過，內含7大改善作為。農委會今天再召開記者會，邀請產業界等說明。

此計畫最受關注的薪資調升部分，漁業署署長張致盛進一步說明，7月起月薪550美元（約合新台幣1萬6000元）是新簽契約的外籍漁工，舊約450美元則在7月起算的3到6個月內陸續換約跟進。

漁業署統計，目前遠洋漁業的外籍漁工約2萬1000多人，印尼籍為大宗、占6成5。張致盛補充，遠洋漁業境外聘僱漁工目前月薪450美元，除了比國內沿近海漁業的境內聘僱外籍漁工，因適用勞基法（月薪約900美元），薪資低很多，在日、韓月薪也有600到1000美元，比台灣低的為中國大陸，有其應做調整空間。

今天台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋魷漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會、台灣鮪延繩釣協會等皆出席。台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會理事長林毓志說，人權議題需要落實，產業配合。

而整體計畫費時1年半才完成，傳出月薪調高歧見最高。林毓志說，因為近2年疫情影響全球消費量，例如鮪魚外銷日本為主，去年銷日每公斤跌至550到600日圓，今年才回升為900到1200日圓。台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰補充，常態價位為每公斤900日圓（約合新台幣205元）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他並說，但是遠洋漁船在海外漁港加油，每公噸新台幣3、4萬元，比國內2萬元高很多，加上每趟出海漁獲量不一，很多漁船不願意出海，各漁港現在有很多船停靠沒出港，就是因為油錢吃不消，因此坦白說，到今天要來出席記者會前，業界還是感覺調薪壓力很大。

農委會主委陳吉仲說，繼解除歐盟黃牌編列新台幣23.5億元推動，這次提升人權議題的4年計畫也有20億元，會用在協助漁船裝設CCTV錄影器材，讓工時、勞權爭議有客觀事實可以釐清，還有用於購置充氣式救生衣1萬4000件等為產業紓困，希望產業界攜手提升人權，從美國強迫勞動製品清單上去除，以利永續。（編輯：陳政偉）1110422