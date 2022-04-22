私校退場條例三讀 專輔校改善期從3年縮為2年

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前後歷經5年審議，立法院22日正式三讀通過私校退場條例，教育部次長劉孟奇（中）會後受訪時表示，可以用15字來概括過程，從「不得不立法」到「必須要立法」，最後是「盡力立好法」，期間社會各界一直有不同的見解，感謝立委願意支持，讓法案正式通過。圖左為教育部技職司長楊玉惠、右為副司長柯今尉。中央社記者陳至中攝 111年4月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）立法院會今天三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，專案輔導學校的改善、改辦期限，由3年縮短為2年。教育部次長劉孟奇形容是「長痛不如短痛」，對師生都有利。

前後歷經5年審議，立法院今天正式三讀通過私校退場條例，教育部次長劉孟奇會後接受媒體聯訪時感嘆地說，可以用15字來概括過程，從「不得不立法」到「必須要立法」，最後是「盡力立好法」，期間社會各界一直有不同的見解，感謝立法委員願意支持，讓法案正式通過。

三讀通過條文的一大改變，在於第13條、第24條中將專輔學校的改善，以及申請改制、與其他學校合併、改辦其他教育、文化或社會福利事業的期限，由3年縮短為2年。

劉孟奇解釋，過去處理退場的經驗，學校經過2年還沒改善，第3年要再拉起來，也不容易了。而多出這一年招生，對新進的學生也不好，因此「陣痛期」越短越好，「有點長痛不如短痛的味道。」

劉孟奇也提到，對於教職員來說，期限縮短後，學校越早進入「停辦」階段，退場基金就能夠越早介入，幫忙墊付教師積欠薪資等費用。

中央社記者問及，上述期限從3年縮短為2年後，是否就無法保證學生都能「原校畢業」？劉孟奇表示，學生會想在原校畢業，與交通、生活便利性有關，現在已允許其他學校接受學生轉學後，仍可借用退場學校場地或鄰近地點上課，維護學生的權益。

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高教工會今天發出聲明指出，退場條例第24條可以說是「逃逸路線」，三讀通過版本僅將3年限縮為2年，還是難以根本杜絕董事會暗渡陳倉、五鬼搬運校產。

全國教師工會總聯合會也認為，第24條仍准許專輔學校轉型、改制、改辦，留下一個脫產的後門，恐會是亂象叢生的源頭，是今天三讀版本讓人遺憾的部分。但也肯定在專輔階段加入教職員和公正人士擔任董事，可強化監督，並讓離退教職員的慰助金，有退場基金的保障。（編輯：陳政偉）1110422