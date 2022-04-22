私校退場條例三讀 高教工會憾未開放直接捐資產

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立法院21日對私校退場條例進行朝野黨團協商，但關鍵條文仍無法達成共識，於22日在院會表決，民進黨團與國民黨團對部分條文有共識，皆舉牌表示「贊成」。後右為國民黨立法院黨團總召曾銘宗。中央社記者鄭傑文攝 111年4月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）立法院會今天三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，高教工會認為對近年退場爭議可有「些許改善」，但仍有許多遺憾，包括未開放退場學校直接將資產捐贈政府。

高教工會日前召開記者會，指位於苗栗縣的亞太創意技術學院從民國108年停辦至今，資產仍有接近新台幣10億元的價值，負債則不到9000萬元，希望透過修法，讓學校可以直接將資產捐贈給政府，而不用先完成清算。

立法院會今天討論私校退場條例時，上述修法建議被擋下，未能通過三讀。高教工會會後發布聲明，指出多項退場條例的遺憾，其中包括缺少「先捐贈歸公，再解散清算」的條款。

對此，教育部次長劉孟奇稍晚接受媒體聯訪，以民眾「拋棄繼承」為例，在決定是否要繼承遺產時，一定要釐清裡面的相關債務。學校一旦邁向退場，最好還是把債務都清乾淨，再捐贈給公益使用，否則政府機關不太可能承受其中的風險。

教育部技職司日前也以新聞稿指出，面臨退場的學校，財務狀況可能無法清楚記載，也難掌握負債狀況，有些還須透過訴訟才能確認債權債務關係。因此未完成清算前，以公帑承接學校資產和負債，將對政府或公立學校產生極大風險。

除此之外，教育團體對退場條例三讀版本，有正面肯定，也有遺憾和擔憂。私校工會理事長尤榮輝表示，退場條例延宕多時，今天終於三讀通過，正式實施後將加速私校「汱劣扶優」，更能保障教職員權益，學生也比較不用擔心「踩雷」。

不過尤榮輝提到，退場條例雖加發教職員資遣慰助金，但仍不足保障教職員的基本生活，呼籲教育部應比照失業勞工，建立私校教職員失業救濟制度。

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全國教師工會總聯合會理事長侯俊良肯定退場條例在專案輔導、停辦階段加入教職員、公正人士擔任董事，可強化監督。但也遺憾未能由行政院層級組成處理小組，將來處理退場私校資產時，恐怕仍會產生許多問題。

實踐大學前校長陳振貴則表示，私校受到少子女化衝擊，不得不走向退場或瘦身，已成為「共業」。今天通過的退場條例，有預警與專輔2年機制，更有退場基金做後盾，學校剩餘財產充公，符合社會各界的期待，接下來就要看政府如何落實。（編輯：管中維）1110422