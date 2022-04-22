私校退場條例三讀 專輔學校名單將公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）財務惡化、有勞資爭議的學校會被列入「專案輔導」，但教育部從未公布校數和名單。立法院會今天三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，明確規定名單應公告。

立法院三讀通過私校退場條例，其中第6條規定財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規、限期改善不通過的學校，會被列入「專案輔導」，且主管機關經提審議後，應公告專輔學校名單。

教育部技職司長楊玉惠接受媒體聯訪，被問及公告名單的時程。她表示，等私校退場條例正式公告後，會依照第4條儘速成立「私立高級中等以上學校退場審議會」，依序討論現行已被列入專輔，以及已停招、停辦的學校，之後就會公告周知。

教育部次長劉孟奇補充，等審議會開始運作後，每次會議有審議結果，就會公布出來。媒體追問目前專輔名單有多少學校，劉孟奇說，須等審議會的程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，私校退場基金從民國107年開始編列新台幣25億元，原預計4年內補足到50億元，後續卻因退場條例卡在立法院多時，遲遲未能補足。楊玉惠表示，退場條例正式施行後，從明年度開始，教育部預計分3年補足經費。

技職司副司長柯今尉補充，退場基金目前已支出約1.1億元，剩下近24億元，用於協助退場學校。目前收回的金額則較少，只有之前學校向基金申請信用貸款後，依規定還回的部分費用。（編輯：管中維）1110422