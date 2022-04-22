更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
首頁 / 生活

私校退場條例三讀 專輔學校名單將公布

2022/4/22 18:46（4/22 19:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）財務惡化、有勞資爭議的學校會被列入「專案輔導」，但教育部從未公布校數和名單。立法院會今天三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」，明確規定名單應公告。

立法院三讀通過私校退場條例，其中第6條規定財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規、限期改善不通過的學校，會被列入「專案輔導」，且主管機關經提審議後，應公告專輔學校名單。

教育部技職司長楊玉惠接受媒體聯訪，被問及公告名單的時程。她表示，等私校退場條例正式公告後，會依照第4條儘速成立「私立高級中等以上學校退場審議會」，依序討論現行已被列入專輔，以及已停招、停辦的學校，之後就會公告周知。

教育部次長劉孟奇補充，等審議會開始運作後，每次會議有審議結果，就會公布出來。媒體追問目前專輔名單有多少學校，劉孟奇說，須等審議會的程序。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，私校退場基金從民國107年開始編列新台幣25億元，原預計4年內補足到50億元，後續卻因退場條例卡在立法院多時，遲遲未能補足。楊玉惠表示，退場條例正式施行後，從明年度開始，教育部預計分3年補足經費。

技職司副司長柯今尉補充，退場基金目前已支出約1.1億元，剩下近24億元，用於協助退場學校。目前收回的金額則較少，只有之前學校向基金申請信用貸款後，依規定還回的部分費用。（編輯：管中維）1110422

延伸閱讀
立院三讀私校退場條例顧師生權益 賸餘財產歸公私校退場條例三讀 專輔校改善期從3年縮為2年
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載