打造7億營收cama咖啡王國 何炳霖一場意外頓悟放手哲學

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（中央社記者江明晏台北23日電）一場差點導致終身臥床的意外，讓咖碼（cama café）董事長何炳霖不得不放手公司治理。歷劫歸來後，他驚喜發現公司運作正常、甚至更好，讓他更堅定拋開以前「無會不與」的思維，頓悟放手哲學。

戴著具設計感的黑框眼鏡，說話溫文儒雅有條理，在廣告產業打滾20年的何炳霖於2006年創立咖碼公司（cama café），是目前世界上唯一咖啡豆現烘的百店連鎖咖啡品牌。

如今cama在台屹立16年，已有逾160家分店，一年創造新台幣逾7億元營收；但最近讓這位連鎖咖啡大老闆有深刻體悟的不只是疫情，而是一場劫難歸來的意外。

去年11月27日，何炳霖參加三鐵模擬賽，騎單車上山時調整變速，為了緊急閃避擺在路上的三角錐，他急按煞車，導致整個人被拋飛、全身著地，當下脊椎三、四節斷裂，無法動彈。

經過精密的開刀手術及3個月靜養後，何炳霖重出江湖。他秀出頸後的傷疤說道，「醫生事後才跟我說，我有7成的風險得終身臥床」，足見這場意外的驚險，能痊癒更是福上加福。

由於身體必須開刀和靜養，他隨便拿了一本書「UP學」去醫院研讀，這是一本經理人管理書籍，翻轉了他的管理思維，「裡面有羅列約20項經理人常犯的錯，我去數，結果我符合的多達15、16個」，何炳霖大笑。

他舉例，最典型老闆會犯的錯就是「不行，我來！」因為自己是創業出身，很多老闆都會覺得有些事情如何做會更好，因此忍不住伸手幫忙；但沒想到時空背景不同了，「為什麼不讓旗下員工去承擔、去犯錯，才能激發他的想望，進而發揮最大力量。」

除此之外，他對書中列出的NG領導行為頗有共鳴。例如「加值過度」，無法遏止對每一個討論提出自己看法的渴望；「打分數」，幫別人打分數的衝動，等於將自己的標準套在別人身上；「惡言批評」，出言嘲諷或做尖銳的評語，或在「生氣時發言」，把情緒作為一種管理工具等。

他更自嘲，以前的他「無會不與」，每一場會議都參加，「我以前還傻傻地，把我的行事曆公開給所有主管排會議時間」，會議有老闆參加的好處就是責任都是老闆扛，導致都是老闆決定，結果是讓這個公司成「一言堂」，都沒有其他想法。

而何炳霖不在公司的這3個月期間，公司正面臨國際咖啡原物料大漲，咖啡勢必調漲價格的大事。他表示，雖然漲價作業很早就已經啟動，但這之中有很多小細節，包含何時漲、漲多少、和競品的差別，以及如POS機、ERP系統等細部作業調整，都要很細膩，任何一個環節沒掌握好，將造成混亂或是公關危機。

即使擔憂，何炳霖仍勇於放手，收到的回饋是團隊表現得很好；在這個過程中，他更深深體會「公司沒有你在，運作還是很正常，甚至可能更好」。

相較競爭對手悄悄地在官網刊登一行不明顯的漲價說明，cama在官網刊登一封信，仔細說明「一杯好咖啡的難處」，娓娓道來包括原物料飆漲、疫情、塞港等導致漲價的因素，更主動發布新聞稿坦然告知大眾。

何炳霖說，這就是cama一直想傳達的「親和力」文化，希望照顧到消費者的感受，並用朋友的方式去傳達；這次沒有他的指導，他的團隊也這麼做了，顯示這股精神已在員工心中發芽內化，讓他非常欣慰。

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何炳霖說，以前總覺得自己很忙，其實那是瞎忙，「忙著開每一個會、搶著做每個決定」，反而忽略老闆才該做的事，也就是該帶領公司朝哪裡走，找出未來短、中、長期的願景等。

幸運地在劫難門前走過一遭後，他說，終於體悟人們說的「大難不死，必有後福」。何炳霖解釋，所謂後福不是有什麼好運降臨，而是以前的日常都變得讓他珍惜，能因此頓悟放手哲學，更是意外的美妙收穫。（編輯：張良知）1110423