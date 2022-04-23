更多編輯台推薦新聞：
兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看
生活

兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥
生活

清冠一號成人兒童皆可服用 輕症居家照護2管道看診領藥

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增4126例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
居家隔離研議減至7天 中央、地方後天開會討論
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/54

居家隔離研議減至7天 中央、地方25日開會討論

2022/4/23 14:51（4/23 15:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心指揮官陳時中23日邀6個高風險縣市首長開會，對居家隔離縮短為7天有共識。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心指揮官陳時中23日邀6個高風險縣市首長開會，對居家隔離縮短為7天有共識。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳至中台北23日電）指揮中心指揮官陳時中今天邀6個高風險縣市首長開會，對居家隔離縮短為7天有共識，科學層面也有證據支持，將於25日再次開會討論，並由專家做出政策建議。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午邀台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等6個高風險縣市首長開視訊會議，決議未來採取「重點疫調」，僅匡列發病前2天密切接觸者，並且只針對同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域同事進行匡列，加速匡列疫調速度。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今天上午會議主要聚焦「重點疫調」的匡列天數、匡列對象以及通報方式，25日將再開會討論隔離強度，也研議將居家隔離天數從現行10天縮短至7天。

陳時中說，目前居家隔離採取電子圍籬，屬於比較剛性的規定，但未來究竟要以剛性隔離、軟性隔離，還是軟硬兼施，還有待進一步討論。

除此之外，陳時中表示，綜觀各國經驗，多數國家居家隔離天數以7天為主，不僅科學層面有相當證據可支持，各縣市首長對隔離7天也有共識，感謝各地方政府表達若方案訂定後會全力配合。

陳時中說，近日除了將和地方首長開會廣納意見討論隔離強度與天數，指揮中心也會召開專家會議，由專家針對相關意見進行政策建議，才會形成最後實施方案。（編輯：吳協昌）1110423

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
4/23本土4126例遍布22縣市 增1重症10中症20.04萬劑莫德納疫苗晚間抵台 效期至7/29台北市國高中25至29日演練遠距教學師生免到校 國小暫不納入輝瑞BNT採購簽約在即 150萬劑可望5月抵台含兒童疫苗入境31天確診者妻子也染疫 足跡與新北設計師重疊遭批強迫自費住防疫旅館 竹市府：滾動式檢討
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀