陳時中與6縣市首長開會 未來疫調僅匡4類接觸者

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北23日電）指揮中心指揮官陳時中今天邀6個高風險縣市首長開會，決議未來採「重點疫調」，僅匡列同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域等4類密切接觸者，加速疫調匡列速度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨天宣布台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣等6縣市均為疫情高風險縣市，全面暫停醫療院所探病及住宿式長期照顧機構探視。

指揮中心指揮官陳時中今天上午6縣市首長召開視訊會議，共商COVID-19防疫政策，聚焦「重點疫調」的匡列天數、匡列對象以及通報方式，以因應Omicron傳播快、輕症多的特性，唯有簡化疫調才不會拖垮公衛量能，進而影響醫療照護。

陳時中下午在疫情記者會中表示，今天6縣市首長都有與會提出實務面的建議，大家都認同簡化疫調有其必要，也認同居家隔離天數必然要縮短，才不會影響整體社會經濟活動和正常生活。

陳時中說，未來「重點疫調」針對匡列確診者的接觸者將從發病前4天縮短為2天，也明確定義4類密切接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域同事，不會再往外擴大，並符合「最小匡列」原則。

陳時中指出，未來也要由確診者協助分擔匡列責任，一旦民眾確診，將由確診者主動通知親友、校園和公司，並提供防疫長的聯繫資料給衛生局，再由衛生局根據相關格式開立電子居隔單。

他表示，有部分縣市認為防疫長不是專業醫療人員，協助疫調恐有困難，但實際上，防疫長只是協助把工作人員造冊，以免光是整理名冊就要花2到3天，根本追不上病毒傳播速度，並以座位9宮格作為基本匡列原則，避免匡列負擔過重。

陳時中認為，疫調匡列與其做到很繁複，導致速度拖太久，不如加快速度把最需要的匡列做好，強化防疫效果。（編輯：陳政偉）1110423