大武部落禹弘仁傳習魯凱砌石技法 獲榮譽步道師

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魯凱族部落耆老禹弘仁（右）為部落中少數還會魯凱族傳統石板工藝的老匠師，不僅帶領部落年輕族人學習傳統工法，也率族人一同用雙手整修古道，盼能將傳統技藝傳承下去，23日在台北獲頒台灣千里步道協會第3屆榮譽步道師獎座。中央社記者張皓安攝 111年4月23日

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）魯凱族具有獨特的石板屋建築，87歲部落耆老禹弘仁從小傳習石板工藝，進而精進砌石技法，至今仍帶領族人維護通往部落的獵人古道，今天獲得榮譽步道師的殊榮。

台灣千里步道協會今天舉辦第三屆榮譽步道師頒獎典禮，頒獎給3名分別來自澎湖湖西鄉、屏東霧台鄉、新竹竹北的榮譽步道師，其中87歲的魯凱族部落耆老禹弘仁是獲獎者之一。

原名Labuwan的大武部落，位於屏東霧台鄉隘寮北溪右岸旁，通往大武部落的獵人古道是族人耕作狩獵的路徑，若遇到颱風、洪水等將古道沖毀，都必須由族人一點一滴分工合作維護而成。

禹弘仁從小就走在通往舊大武部落的獵人古道上，於是在父兄耳濡目染下，一點一滴的傳習魯凱族獨特的石板工藝，也從搭建自己的石板屋乃至與族人換工從而精進砌石技法，如今成為部落頂尖的能工巧匠。

禹弘仁今天告訴中央社記者，魯凱族的石屋建材都是取自於大自然，由於大武部落在大量頁岩及板岩交疊而成的環境之中，因此都是就地取材，先挑選大塊石板，經過細心思索判斷紋理後再剖開，一部分小石板用於建造石板屋等、一部分則用於修護步道。

隨著時間更替，禹弘仁已是部落中少數還會魯凱族傳統且特殊的石板工藝老師傅，不僅帶領部落年輕族人學習傳統工法，也帶領族人一同用雙手整修古道，盼能將傳統技藝傳承下去。

禹弘仁也說，非常開心能夠獲得榮譽步道師獎項，只要族人有需要，會一直繼續做下去。（編輯：方沛清）1110423