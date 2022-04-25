居家隔離新制3+4 總統：防疫目標不變

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（中央社記者葉素萍台北25日電）居家隔離自4月26日起縮短為「3+4」方案，總統蔡英文晚間在臉書強調，政府對於防疫的目標不變，就是「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」；在此原則下，政府會持續彈性調整各項防疫措施，以因應不同階段的疫情。

蔡總統表示，今天經過專家會議討論，指揮中心宣布新防疫措施。首先，全國採用重點疫調：即日起，以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者為密切接觸者。

其次是從4月26日起，居家隔離縮短為3+4天。總統說，前3天居家隔離，居隔期滿快篩陰性後，再進行4天自主防疫，並須遵守相關防疫指引；目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。此外，即日起，原則上不再公布確診者足跡。

總統特別提醒，自境外移入的民眾，居家檢疫仍維持10+7天，除了持續掌握疫情的變化，政府會謹慎調整防疫措施、積極整備各項醫療物資；她籲請民眾繼續團結防疫，戒慎但不恐慌，並盡快打滿3劑疫苗。（編輯：楊凱翔）1110425