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桃園市楊梅分局一員警確診 接觸人員採檢全陰性

2022/4/25 23:17（4/25 23:21 更新）
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桃園市警局楊梅分局25日晚間發布新聞稿表示，一名員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），楊梅分局已啟動內勤人員居家辦公及外勤單位分組分流措施。（桃園市警局楊梅分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月25日
桃園市警局楊梅分局25日晚間發布新聞稿表示，一名員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），楊梅分局已啟動內勤人員居家辦公及外勤單位分組分流措施。（桃園市警局楊梅分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市警局楊梅分局今晚1名張姓警員確診居隔，分局立即匡列曾接觸人員安排至醫院進行PCR採檢，並提供200份快篩試劑，針對分局本部內外勤有接觸疑慮人員快篩，結果均為陰性。

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楊梅分局晚間發布新聞稿表示，在出現員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，楊梅分局已啟動內勤人員居家辦公及外勤單位分組分流措施，除完成分局本部清潔消毒，也要求服勤同仁每2小時須對辦公處所內外部環境及應勤裝備消毒1次。

楊梅分局表示，至於曾與張姓警員接觸的7名員警，已自主進行居家隔離，由於「3+4」 居隔政策明天起上路，7名居家隔離員警，將等待衛生機關通知解隔離恢復上班，但仍須遵守自主健康管理之相關規定。（編輯：林治平）1110425

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