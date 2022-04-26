高屏高溫橙燈 吳德榮：5/1首波梅雨季鋒面報到

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氣象專家吳德榮表示，27日起至30日高溫略有增減；5月起梅雨季第一道鋒面及東北風南下。圖為小朋友們24日在新北市八里渡船頭旁的潮間帶玩耍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天針對高屏地區發布高溫橙燈。氣象專家吳德榮表示，今天各地暖如夏，明天起至30日高溫略有增減；5月起梅雨季第一道鋒面及東北風南下，也可能有熱帶系統水氣影響，各地明顯轉涼。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫，請加強注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後中部以北山區有小範圍短暫陣雨，各地「暖如夏」。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天低層水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨；高溫微降1、2度，仍偏熱。

吳德榮表示，28日低層水氣漸減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲、午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，高溫回升1、2度；29日下午起至30日低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨，30日高溫又微降2、3度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，5月1、2日「梅雨季」第1道鋒面及東北風南下、南海擾動或颱風的外圍水氣亦逐漸匯入鋒面，各地轉有雨，明顯轉涼。

吳德榮進一步說明，最新各國模式，持續模擬期末，在南海有「熱帶擾動」發展，並有逐漸迴轉的趨勢；不同模式模擬的位置、強度及迴轉角度，皆存有顯著差異，反映其「不確定性」很大，是否影響台灣、程度又如何，都還需要持續觀察新的資料。（編輯：張銘坤）1110426