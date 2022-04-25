更多編輯台推薦新聞：
Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮
產經

Netflix擬推低價廣告訂閱 恐加速有線電視剪線潮

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看
生活

報稅季如何聰明省荷包？綜所稅3大類扣除額重點一次看

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？
生活

防疫QA》快篩陽性怎麼辦？朋友同事確診我該隔離嗎？

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

防疫整理包》快篩實名制5月初上路 居隔縮短3+4實施日待定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
居家隔離天數縮短為3+4方案 明起實施
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/76

26日西半部飆34度 勞動節東北風增強台北高溫降至21度

2022/4/25 17:32（4/25 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象局表示，26日西半部高溫可達攝氏34度左右，南高屏可能有36度以上高溫。圖為新北市八里區的民眾趁著好天氣洗衣曬衣。中央社記者徐肇昌攝 111年4月24日
氣象局表示，26日西半部高溫可達攝氏34度左右，南高屏可能有36度以上高溫。圖為新北市八里區的民眾趁著好天氣洗衣曬衣。中央社記者徐肇昌攝 111年4月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，明天西半部高溫可達攝氏34度左右，南高屏可能有36度以上高溫；預計27日起東北風增強，北部、東北部高溫稍降；5月1、2日涼空氣增強，台北高溫降至約21度。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉37.7度、台南市玉井區37.1度、高雄市杉林區36.9度。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣不算太多，中午之前花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、中部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明天中午前後西半部高溫約34度左右，東半部約30、31度，午後台南、高雄、屏東近山區及河谷有36度以上高溫發生的機會。

林定宜表示，預計27日東北風稍增強，北部、東北部稍轉涼，迎風面水氣增多，宜花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部局部短暫陣雨，各地山區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

林定宜提到，28日清晨稍涼，白天起至29日上半天東北風減弱，北部、東北部氣溫回升，各地多雲到晴，僅東北部零星短暫陣雨，西半部午後有局部短暫陣雨；29日下半天至30日東北風再稍增強，迎風面北部、東北部轉局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，預計5月1、2日東北風明顯增強，涼空氣較強，北部、東北部降溫幅度明顯，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜說，若以台北市來看，27、28日高溫約29度，與這兩天相比降幅約5度；5月1、2日台北市高溫降至約21度，低溫約19度，整天偏涼。

林定宜提醒，26、27日金門、馬祖及西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。

林定宜表示，根據各國模式模擬，在4月底、5月初南海至菲律賓一帶會有熱帶系統生成、發展的機會，但包含熱帶擾動數量、是否會直接或間接影響台灣，目前預報模式仍有很大落差，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110425

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
延伸閱讀
南高屏防36度高溫 吳德榮：熱帶擾動發展待觀察中南部降冰雹 氣象局：台灣春夏劇烈天氣時易產生極端氣候肆虐 2021歐洲單日氣溫降雨創新高未來一週偏熱 2波東北風影響北部高溫降5度鋒面、東北季風接力 北台灣13日轉雨14至18日低溫約17度西半部晴朗留意日夜溫差 東部零星短暫雨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀