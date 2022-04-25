26日西半部飆34度 勞動節東北風增強台北高溫降至21度

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氣象局表示，26日西半部高溫可達攝氏34度左右，南高屏可能有36度以上高溫。圖為新北市八里區的民眾趁著好天氣洗衣曬衣。中央社記者徐肇昌攝 111年4月24日

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天表示，明天西半部高溫可達攝氏34度左右，南高屏可能有36度以上高溫；預計27日起東北風增強，北部、東北部高溫稍降；5月1、2日涼空氣增強，台北高溫降至約21度。

根據中央氣象局網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉37.7度、台南市玉井區37.1度、高雄市杉林區36.9度。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣不算太多，中午之前花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、東北部、中部及各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明天中午前後西半部高溫約34度左右，東半部約30、31度，午後台南、高雄、屏東近山區及河谷有36度以上高溫發生的機會。

林定宜表示，預計27日東北風稍增強，北部、東北部稍轉涼，迎風面水氣增多，宜花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部局部短暫陣雨，各地山區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲到晴。

林定宜提到，28日清晨稍涼，白天起至29日上半天東北風減弱，北部、東北部氣溫回升，各地多雲到晴，僅東北部零星短暫陣雨，西半部午後有局部短暫陣雨；29日下半天至30日東北風再稍增強，迎風面北部、東北部轉局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。

林定宜指出，預計5月1、2日東北風明顯增強，涼空氣較強，北部、東北部降溫幅度明顯，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨，午後各地山區也有局部短暫陣雨。

溫度部分，林定宜說，若以台北市來看，27、28日高溫約29度，與這兩天相比降幅約5度；5月1、2日台北市高溫降至約21度，低溫約19度，整天偏涼。

林定宜提醒，26、27日金門、馬祖及西半部地區易有霧或低雲，影響能見度。

林定宜表示，根據各國模式模擬，在4月底、5月初南海至菲律賓一帶會有熱帶系統生成、發展的機會，但包含熱帶擾動數量、是否會直接或間接影響台灣，目前預報模式仍有很大落差，氣象局會持續觀察。（編輯：張雅淨）1110425