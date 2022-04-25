南高屏防36度高溫 吳德榮：熱帶擾動發展待觀察

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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天針對台南、高雄、屏東發布高溫資訊，預估氣溫達攝氏36度以上。氣象專家吳德榮表示，本週各地大致暖如夏，預計28日後南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，需再觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，各地「暖如夏」，北台灣高溫多在32、33度，南部甚至達34至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，27日低層水氣增多，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，高溫微降1、2度，仍偏熱；28日低層水氣減少，大氣趨於穩定，各地晴午後多雲，午後鄰近山區有小範圍短暫陣雨，各地「暖如夏」。

吳德榮說，29、30日低層水氣再增多，大氣不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨，高溫微降1、2度，仍偏熱；5月1日東北風南下，北部、東半部有局部陣雨，北台灣轉涼，中南部雲量增多，白天高溫略降。

吳德榮提到，最新各國模式持續模擬28日起4天，在南海有熱帶擾動發展，並皆有向東北緩慢迴轉的的趨勢，由於理論限制，不同模式末期的模擬，「熱帶擾動」的位置、強度及迴轉的角度，皆存有顯著差異，反映其「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮表示，另外在菲律賓東方海域則另有一個「熱帶擾動」發展，各國模式模擬皆顯示，不致有接近台灣的機會。（編輯：張銘坤）1110425

（圖取自facebook.com/CWB.TW）