未來一週偏熱 2波東北風影響北部高溫降5度

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（中央社記者張雄風台北24日電）氣象局今天表示，未來一週天氣偏熱，各地氣溫大多都在攝氏30度以上，需留意午後雷陣雨；27、29日分別有2波東北風影響，北部、東北部高溫可能降到25、26度，且降雨範圍較廣。

根據中央氣象局網站，今天最高溫在屏東縣內埔鄉37.2度、高雄市杉林區也來到36.2度；台北市則以大安區31.9度最高、新北市新店區則來到32.2度。氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，未來一週天氣大致偏熱，且各地需留意午後雷陣雨。

陳伊秀說明，明天天氣、溫度都與今天類似；明天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，可能出現36度以上高溫。

陳伊秀指出，未來一週主要有2波東北風影響，第一波在27日，第二波則自4月29日起至5月1日；東北風影響期間，除了山區午後雷陣雨外，北部、東北部迎風面降雨範圍較廣、降雨時間不侷限在中午，其他地區影響不大。

陳伊秀說，在沒下雨的期間，各地高溫仍在30度左右；東北風影響期間，各地低溫略降1、2度，但仍有20、21度左右；高溫方面，北部、宜蘭雲量增多，高溫降至約25、26度，中南部沒有太大變化。

陳伊秀提醒，預計在27日前，金門、馬祖、西半部整天可能會有霧或低雲，影響能見度。

陳伊秀提到，各家模式模擬，在4月30日起至5月初，菲律賓東方海面、南海附近可能會有熱帶擾動發展，但目前不確定性還很大，氣象局會持續關注。（編輯：張雅淨）1110424