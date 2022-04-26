追藍眼淚最怕遇霧季 南北之星快輪為最佳解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）每年4月起馬祖藍眼淚大爆發，但這個季節也時常遇到霧季，導致行程受阻。旅遊業者表示，起霧時海象相對平穩，適合選擇海運作為交通方式，南北之星快輪讓旅客順利觀賞藍眼淚。

每年藍眼淚大爆發，都吸引不少旅客到馬祖「追淚」，不過每年4月遇到霧季，導致飛機停飛，也讓不少旅客行程受阻。

易飛網今天舉行記者會宣布代理南北之星快輪，今年4至9月間將提供每週8至10趟次的往返航班服務，力拚年度總載客數6萬人次目標。

易飛網董事長周昀生說，南北之星快輪從4月起開始試航，統計至4月25日止共已航行14趟次，總載客數逾4000人次，且目前同業銷售成績十分亮眼，今年5月預估載客數將超過1萬2000人次，4至9月年度總載客數人次預估更高達6萬人次，預計將成為挹注易飛網集團營收一大動能，也將推升馬祖觀光邁向全新里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周昀生說，每年4月開始，海水溫度逐漸升高、濕氣變重，成為藍眼淚興盛的環境先決條件，但濕氣高連帶使得霧氣變重，旅客常遭遇濃霧而導致飛機停飛，未能賞藍眼淚之美，甚至因馬祖關島而「掉眼淚」，反觀起霧時海象相對平穩，正適合選擇海運作為交通方式。

易飛網說，像是今年4月馬祖已關島數日，南北之星快輪就成功完成4趟疏運任務，受益旅客共1240人次。（編輯：陳政偉）1110426