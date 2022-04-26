快篩試劑缺貨 鄭文燦籲安全備量以人口10%計算

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）桃園市長鄭文燦今天表示，將向中央建議，讓地方政府有人口數10%的快篩試劑備量，他認為，快篩試劑已由國家徵用，屆時民眾可用健保卡每月買一盒共5劑，以居家快篩而言應足夠。

鄭文燦出席宣傳111年大園區農會提供航空城安置戶融資貸款優利活動，會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，快篩試劑不足的看法，他說，市府也跟許多醫療通路商購買快篩試劑，現在因為快篩試劑由國家徵用，所以5月初才會由健保藥局鋪貨，民眾可以用健保卡一個月買一盒，一盒5劑，以居家快篩而言應該足夠。

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鄭文燦表示，但現在因為有防疫的需求，職場、工廠、學校，經常要大量的快篩試劑，他認為地方政府應該保有人口10%的安全備量，以作為防疫的工具，所以他也會跟中央建議，要讓地方政府有人口10%的快篩試劑備量。

鄭文燦指出，他覺得安全備量要用人口的10%來計算，以桃園市而言應該要有22萬劑，市府第一輪已經提出 10萬劑的採購申請，但是通路商沒貨。（編輯：張銘坤）1110426