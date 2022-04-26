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屏東新增71例確診 匡列133人採檢居隔

2022/4/26 16:40（4/26 17:38 更新）
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東縣26日新增71例COVID-19本土確診個案，共匡列133人採檢，全數居家隔離；縣府表示，雖不再公佈確診者足跡，仍將針對人口密集足跡場域加強清消作業。

屏東縣政府發布新聞稿指出，71例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案中，有10例是居隔陰轉陽、6個家庭群聚案16例、其他確診相關案20例，25例追溯感染源中。今天共匡列133人採檢，全數居家隔離。

縣府統計，截至25日，屏東縣居家隔離1779人，居家照護部分有125人符合資格，5歲以下累計29例，沒有重症，有3例解除隔離。

目前確診者分布區域有屏東市19例、東港鎮13例、萬丹鄉10例、恆春鎮5例、竹田鄉4例、瑪家鄉4例、九如鄉3例、里港鄉3例，及車城鄉、枋山鄉、枋寮鄉、林邊鄉、長治鄉、泰武鄉、琉球鄉、新園鄉、潮州鎮、鹽埔鄉各有1例；全縣停班課學校有19校28班，居家隔離人數847人。

縣府強調，屏東縣政府依中央指引不再公佈確診者足跡，但將針對人口密集場域加強清消作業，再度呼籲民眾盡快施打疫苗，並做好防疫措施。

另，國小學童6~11歲開放施打半劑莫德納疫苗，縣府教育處已接獲教育部國教署有關調查學童施打疫苗的公文，將轉至各校將意願調查表交由家長填寫施打意願，預計5月6日前可彙整有意願施打的學童人數，後續排定到校集中施打日期。（編輯：陳仁華）1110426

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