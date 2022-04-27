更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
台鐵公司化
新聞專題
台鐵公司化2/57

台鐵公司化爭議 王國材：願意逐一解決基層意見

2022/4/27 10:04（4/27 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院交通委員會27日邀請交通部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「3劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 111年4月27日
立法院交通委員會27日邀請交通部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「3劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 111年4月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）台鐵工會不滿公司化草案未完整溝通就送立法院，交通部長王國材今天說，要達完全共識不可能，但未來公司化路途需要員工參與，對於基層意見願意在公司化過程中，逐一解決。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。

交通部長王國材會前接受媒體聯訪時表示，台鐵公司化草案工會版跟行政院版的差距不大，目前工會最大心結在於沒有全部溝通完畢就送到立法院，但他也表達台鐵會員這麼多，「要達到完全共識不可能」，將會拖延很多年，因此在有些共識就先送立法院。

王國材表示，組織改革是安全改革的基礎，他認為改革列車已經開，必須要往前，很多員工在工作上安全有些細節建議，他都會聽進去，未來公司化路途都需要員工參與，基層意見他願意在公司化過程中逐一解決。（編輯：李錫璋）1110427

延伸閱讀
台鐵公司化條例審查 王國材：工會、政院版對照討論王國材溝通台鐵公司化 員工盼先處理負債問題台鐵司機員勞動節集體休假 4/30至5/2乘車退票免手續費台鐵公司化損益 交通部預估至2033年仍無法獲利台鐵公司化 王國材：陣痛期會過台鐵公司化爭議 王國材：部分資產可全給台鐵公司化遭工會反彈 政院：改革列車不會回頭
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀