台鐵公司化爭議 王國材：願意逐一解決基層意見

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立法院交通委員會27日邀請交通部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「3劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。中央社記者趙世勳攝 111年4月27日

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台鐵工會不滿公司化草案未完整溝通就送立法院，交通部長王國材今天說，要達完全共識不可能，但未來公司化路途需要員工參與，對於基層意見願意在公司化過程中，逐一解決。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材就「台鐵發起五一不加班運動，造成衝擊及應變方案」以及「三劑禁令對觀光業損失統計與退費方案、後續新防疫模式下觀光產業規劃及準備措施」進行專題報告，並備質詢。

交通部長王國材會前接受媒體聯訪時表示，台鐵公司化草案工會版跟行政院版的差距不大，目前工會最大心結在於沒有全部溝通完畢就送到立法院，但他也表達台鐵會員這麼多，「要達到完全共識不可能」，將會拖延很多年，因此在有些共識就先送立法院。

王國材表示，組織改革是安全改革的基礎，他認為改革列車已經開，必須要往前，很多員工在工作上安全有些細節建議，他都會聽進去，未來公司化路途都需要員工參與，基層意見他願意在公司化過程中逐一解決。（編輯：李錫璋）1110427