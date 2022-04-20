台鐵司機員五一集體休假 旅客退票免手續費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵局20日表示，旅客乘車日期在4月30日到5月2日期間者，即日起1年內可持未使用車票辦理退票，免收手續費。圖為台鐵工作人員與旅客溝通畫面。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）因應台鐵企業工會發起的五一勞動節集體休假決議，台鐵局今天表示，旅客乘車日期在4月30日到5月2日期間者，即日起1年內可持未使用車票辦理退票，免收手續費。

不滿台鐵公司化草案未與工會充分溝通就送進立法院，台鐵企業工會決議5月1日集體休假，預計將有9成司機員不會出勤，造成台鐵列車可能停駛。

台鐵局今天發出新聞稿表示，旅客購買的乘車票日期在4月30日至5月2日期間者，即日起1年內可持未使用車票至各車站售票窗口辦理退票（含去回程車票），免收取退票手續費。

台鐵局表示，已辦理退票並扣收手續費者，可憑退票證明到各站售票窗口辦理退還手續費，在網路退票取消付款者，則將於售票系統批次辦理退還手續費。

台鐵局也對台鐵企業工會發起五一勞動節集體休假活動，造成旅客不便，深表歉意。（編輯：張雅淨）1110420