台鐵工會擬端午中秋國慶集體休 交通部難苟同

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台鐵工會不滿交通部未充分溝通就將公司化條例草案送到立法院，工會發動5月1日集體休假，且預告還有端午節、中秋節及國慶日也將休假。圖為台北車站月台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵工會發動5月1日以不加班方式集體休假，今天再預告還有端午節、中秋節及國慶日也將集體休假，交通部對台鐵工會的態度難苟同。

交通部表示，台鐵工會不應只會頻繁發動不加班活動影響疏運，而應面對社會大眾要求安全改革的期待，希望能夠就台鐵公司化條例的內容理性溝通，一起開創全新的台鐵。

政府推動台鐵公司化，行政院3月初將公司化條例草案送到立法院，4月21日將逐條審查。

台鐵工會支持台鐵公司化，但對公司化條例草案有意見，另研擬工會版本，但不滿交通部未充分與員工溝通即將條例草案送到立法院，發起會員簽署5月1日勞動節不加班聲明，工會上週宣布，有1萬2000人響應。

台鐵研判，5月1日最糟情況是全面停駛，交通部正研擬公路接駁應變計畫。（編輯：吳協昌）1110419