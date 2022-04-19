不滿公司化 台鐵產業工會：8成站務員五一集體休假

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（中央社記者王承中台北19日電）台鐵企業工會預計5月1日勞動節集體休假，至少有9成司機員不願意上班。台鐵產業工會秘書長魏豫綾今天表示，除司機員外，據工會掌握，有8成站務員也不會上班。

立法院交通委員會21日將排審攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，交通部15日與工會協商破局，台鐵企業工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班，而台灣鐵路產業工會日前也表態響應。

台灣鐵路產業工會秘書長魏豫綾、會員代表徐仲能今天與時代力量立委陳椒華在立法院群賢樓外召開記者會，呼籲交通部長王國材聽取基層聲音。

針對5月1日集體休假引起爭議，魏豫綾表示，王國材不僅不跟工會協商，態度也十分強硬，國家不能這樣帶頭告訴企業，當員工有問題，就用更強硬方式逼員工就範，王國材做了最壞示範。據工會了解，當天出勤率絕對遠低於王國材所預估，有8成的站務員不願意上班，很多原先被拜託出勤的員工，現在都不願意出勤。

魏豫綾指出，以事故為由倉促上路的公司化，是國家卸責的一慣伎倆，台鐵說明會幾乎都在談論資產開發、劃清土地、如何盈利，而非本業運輸安全的討論，迴避真正推動安全改革，僅提安全改革是進行式，正是這樣獨裁未與基層溝通的模式，造成台鐵近年來的大小事故。

徐仲能表示，王國材一直把鐵路安全與公司化捆綁在一起，但他不知道這兩者間有何關聯。他認為以國家公權力推動鐵路安全，應該會比公司化更有力量。日前東南水泥的工安事件導致高鐵停駛，可見公司化與安全並未劃上等號。要推動鐵路安全，現在就可以著手，不需要等到公司化。

陳椒華指出，很遺憾看到交通部在未與工會充分溝通的情況下，立法院21日就要審查台鐵公司化條例草案。行政院提出的公司化條例中，完全未提安全、監理的相關文字，如此草率通過，簡直是拿台灣民眾與台鐵員工的生命安全開玩笑。（編輯：謝佳珍）1110419