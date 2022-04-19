台鐵5/1最糟情況全面停駛 觀光列車也不例外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體休假，已超過9成駕駛當天可能不上班，最糟情況是當天全面停駛。圖為台鐵乘車人潮。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣鐵路工會發起5月1日以不加班方式集體休假，已超過9成駕駛當天可能不上班，台鐵研判就算有駕駛願出勤，也會礙於壓力而放棄，最糟情況是當天全面停駛，觀光列車也不例外。

政府推動台鐵公司化，行政院3月初將草案送到立法院，21日將逐條審查，台灣鐵路工會一直不滿交通部未與工會充分溝通，發起5月1日以不加班方式集體休假，邀會員簽署聲明書，上週公布有1萬2000人響應。

台鐵工會上週與交通部長王國材見面時，要求先撤回台鐵公司化條例草案，與台鐵員工協商後再送審。王國材拒絕，也表示，安全不能再等，台鐵改革列車已開出，會繼續開，這是全民的期待，草案也不會撤回。

根據台鐵班表，5月1日需出勤駕駛人數是1200名。台鐵一一詢問結果，目前有意出勤人數不到40人。

在有限人力下，對號列車可能無法行駛，台鐵評估，只有少數區間車有機會運行，但出勤的駕駛會有壓力，最後很可能也無法讓火車上路。

台鐵評估，最糟情況就是5月1日全面都停駛，即使連與旅遊業者簽約的觀光列車在內，包括易遊網營運的「環島之星」，雄獅旅遊取得經營權的「鳴日號」、「藍皮解憂號」，只要沒有駕駛，列車就開不出去。

因觀光列車是台鐵與旅遊業者簽訂合約，若因缺駕駛讓列車無法上路，台鐵會面臨賠償問題。

不過，台鐵餐旅服務總所說，當天台鐵便當在車站販賣台目前決定仍會販售，服務一般民眾，至於先前已隨訂票訂的便當，在台鐵公布停駛車次後，民眾可隨同車票辦理退費。

交通部與台鐵仍設法努力與台鐵工會溝通，盼有轉圜餘地，同時也研議公路接駁應變計畫，將於22日公布。（編輯：陳清芳）1110419