台鐵五一集體休假 訂票僅1.1萬張

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（中央社記者余曉涵台北18日電）台鐵員工不滿公司化草案版本，醞釀5月1日集體休假，民眾聞訊退票，交通部長王國材今天證實，勞動節台鐵訂票僅剩1.1萬張，目前已關閉連假售票作業，22日將公布連假疏運措施。

立法院交通委員會今天審查交通部函送財團法人台灣郵政協會、財團法人台灣電信協會、財團法人中華顧問工程司、財團法人中華航空事業發展基金會、財團法人台灣敦睦聯誼會及財團法人鐵道技術研究及驗證中心111年度預算書及相關資料案。

交通部長王國材答詢民進黨立委林俊憲關心台鐵相關問題時表示，台鐵5月1日勞動節車票已經陸續湧現退票，現在訂票剩約1.1萬張，售票系統已經關閉作業，電子票證的旅客較難掌握，但運能還夠。

王國材上午接受媒體聯訪時說，目前已經準備好了因應方案，預估22日會召開記者會對外宣布疏運計畫。

國道客運業者希望儘快給出具體規劃，有業者表示，盤點國道客運協助疏運台鐵量能，在西部幹線沒有問題，但在短程通勤路線還有東部路線上，要儘快給出預估搭乘的具體人數，才有辦法預留車輛，需求量無法確定，讓業者很難準備備援車輛，且備援車輛的錢該怎麼處理，也應該要趕快溝通。

「不要把國道客運當計程車」業者表示，主管機關雖然一直有來接洽，但要支援多少車輛說法不一，對於需求量能預估或費用支付都無法提出具體數據，很樂意在台鐵司機員不願意上班時給予協助，但要有具體規劃才不會造成業者困擾。（編輯：陳清芳）1110418