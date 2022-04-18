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台鐵工會不滿公司化草案五一集體休假 王國材：安全無法再等

2022/4/18 09:21（4/18 09:53 更新）
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台鐵企業工會不滿公司化草案，預計5月1日集體休假；交通部長王國材表示，會用其他方式接駁，但安全沒有辦法再等，不會撤掉草案。圖為台北車站月台乘車人潮。（中央社檔案照片）
台鐵企業工會不滿公司化草案，預計5月1日集體休假；交通部長王國材表示，會用其他方式接駁，但安全沒有辦法再等，不會撤掉草案。圖為台北車站月台乘車人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北18日電）不滿公司化草案已送立法院，台鐵企業工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班。對此，交通部長王國材今天說，會用其他大眾運輸方式接駁，但安全沒有辦法再等，不會撤掉草案。

立法院交通委員會今天審查交通部函送財團法人台灣郵政協會、財團法人台灣電信協會、財團法人中華顧問工程司、財團法人中華航空事業發展基金會、財團法人台灣敦睦聯誼會及財團法人鐵道技術研究及驗證中心111年度預算書及相關資料案。

針對台鐵企業工會發起5月1日依法休假，王國材會前接受媒體聯訪表示，台鐵組織改革最重要的目標就是安全，安全沒有辦法再等，若等到有共識再審會拖很多年，希望可以與工會合理理性討論。

王國材說，目前司機員部分有9成不願意上班，但有6成站務人員會來上班，因此基本上將會以高鐵、國道客運、公路客運及市區客運的方式來接駁，由於民眾也知道5月1日的狀況，目前訂票者不到2萬人，臨時票證則是沒有估計。

王國材強調，已經準備好了，在各種狀況下，因應方案也會出來，預估22日會開記者會對外宣布疏運計畫，但還會持續跟工會溝通，但他們希望撤案待有共識再送的部分，考量安全改革人命關天，「不會再等。」

王國材也強調，不會以二線人員來開車，若司機員不來開就不開，安全至上，不會請二線員工上前開車。

「要退票者現在也可以退票」王國材表示，若當天有人要搭乘台鐵，會用公路等替代方式，送旅客到要下車的站，相關狀況22日會全部確定，屆時會同步公布。

王國材說，工會提出工會的版本，他希望可以與行政院版本折衷，並用和平討論方式確定改革方向，安全問題要優先考量。（編輯：張銘坤）1110418

不滿公司化草案已送立法院，台鐵企業工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班。對此，交通部長王國材18日在立法院受訪時說，會用其他大眾運輸方式接駁，但安全沒有辦法再等，不會撤掉草案。中央社記者余曉涵攝 111年4月18日
不滿公司化草案已送立法院，台鐵企業工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班。對此，交通部長王國材18日在立法院受訪時說，會用其他大眾運輸方式接駁，但安全沒有辦法再等，不會撤掉草案。中央社記者余曉涵攝 111年4月18日
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