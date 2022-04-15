與王國材溝通不歡而散 台鐵工會：5/1萬人不加班

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交通部長王國材15日上午與台灣鐵路工會溝通台鐵改革，雙方不歡而散；工會表示，上萬員工將響應5月1日不加班。圖為台鐵乘車人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部長王國材今天上午與台灣鐵路工會溝通台鐵改革，工會要求撤回已在立法院審查的台鐵公司化草案，王國材拒絕，雙方不歡而散，工會表示，上萬員工響應5月1日不加班。

台鐵工會因對交通部草擬的台鐵公司化條例草案有不同意見，不滿交通部不願與工會討論，發動5月1日勞動節當天以合法休假方式不加班，並鼓勵會員簽署不加班聲明。

王國材上午赴台鐵，與台灣鐵路工會及各分會理事長溝通台鐵公司化議題，工會要求撤回已在立法院審查的台鐵公司化條例草案，與台鐵員工協商有共識後，再送立法院，王國材拒絕工會的要求，溝通不到1小時就不歡而散。

台鐵工會稍早掌握，已有約1300名駕駛5月1日不出勤，比例高達9成5。

台鐵工會隨後發布新聞稿，說明王國材在會議上臨時提出「了無新意的提案」或「所謂的讓步」，工會完全無法接受，將持續推動5月1日勞動節不加班，目前已有1萬2000人簽署響應，且持續增加中。

台鐵工會表示，為了全國民眾、絕大多數用路人及所有期盼組織環境更安全的台鐵員工，不得不持續推動今年勞動節連假不加班聲明。希望資方能誠心面對全國人民，退回倉皇制定的行政院版本台鐵公司化草案，強化落實安全項目，並重新與工會正式協商組織改革方向。（編輯：唐聲揚）1110415