王國材：台鐵改革列車續開 籲工會三思5/1不加班

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交通部長王國材（後左3）15日與台灣鐵路工會溝通台鐵公司化，工會要求撤回審議中的相關草案，王國材表示，台鐵改革列車繼續開，不會撤回。會議不到1小時就不歡而散。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）交通部長王國材今天與台灣鐵路工會溝通台鐵公司化，工會要求撤回審議中的相關草案，王國材表示，台鐵改革列車繼續開，不會撤回；工會表示將持續推5月1日不加班，王國材籲三思。

王國材與台鐵工會溝通的會議不到1小時就不歡而散，根據與會者表示，會中氣氛極差。

王國材接受媒體聯訪表示，台鐵改革比預期的困難很多，今天溝通過程中，他已準備要與工會幹部們談安全改革、薪資福利，但工會只要求先將已在立法院審議的台鐵公司化條例草案撤回，根本不願意談。

王國材說，台鐵改革是全民期待，尤其普悠瑪與太魯閣號事故後，但台鐵工會認為一定要尊重工會的意見才能送審公司化條例草案，而民國92年時，就是因為尊重工會的意見，結果19年來，台鐵公司化條例草案都走不出交通部。

王國材表示，為了台鐵未來發展與民眾期待，台鐵改革列車繼續開，不會撤回，這是一件對的事，他會敞開心胸繼續與工會溝通。

王國材說，如果台鐵改革是全民的共識，台鐵若做不到在組織改革讓安全落實，不知到台鐵提供的服務誰會信任，工會必須為台鐵與社會大眾想想，大家共同用理性方式討論後續做法。

針對台鐵工會發動5月1日不加班，王國材說，看起來這是對交通部及行政院有壓力，但造成的傷害是台鐵員工本身和交通部，包括他本人，這也會失去更多民眾對台鐵及交通部的不信任。

王國材說，台鐵百年的服務，大家都有以客為尊的觀念，現在卻要讓大家搭不到車，雖然交通部有路運等應變方案，仍會造成旅客不便，呼籲工會再三思，即使5月1日台鐵列車都開不出去，工會也應明白不是一個壓力就會讓台鐵的改革停止。

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台鐵工會理事長陳世杰接受媒體聯訪說，台鐵公司化條例草案已送到立法院，交通部長現在才要溝通，這算什麼，所以工會堅持先撤回草案，與工會協商有共識後再送立法院審查，這才是真的溝通。

陳世杰說，工會並未反對公司化，但任何機制都要讓員工安心再改革，員工都不安心如何談有安全，但現在的公司化條例草案是太魯閣號事故發生後倉促提出，且未與員工溝通就送立法院。（編輯：陳政偉）1110415