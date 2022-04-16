台鐵半數員工須輪班 5/1多數擬集體休列車難運轉

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台灣鐵路工會發起5月1日勞動節集體以不加班方式合法休假，台鐵仍全力溝通。圖為台北車站月台15日午後乘車人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣鐵路工會發起5月1日勞動節集體以不加班方式合法休假，台鐵仍全力溝通。因台鐵約5成員工須輪班，維持列車平、假日行駛，目前擬5月1日集體休假，多數列車恐難正常運轉。

根據台灣鐵路管理局提供的資料，目前員工人數為1萬5783人，除了局本部的內勤、資產開發、副業中心人員，及各段人事、會計、總務人員外，其他是3班制，包括駕駛、列車長、站務員、售票員、調度總所人員，以及工務、電務、機務等技術人員，部分是正常上下班的日常班，部分是日夜輪班，估計須輪班人數占總員工人數約一半。

台鐵工會因不滿交通部對台鐵公司化條例草案處理方式，發動簽署5月1日不加班聲明，昨天宣布有1萬2000人響應，也就是包括日常班及輪班人員幾乎5月1日都要休假。

而駕駛是影響列車能否順利開出最關鍵的人，即使其他人都上班，但若沒有駕駛，列車還是動不了。

台鐵原本5月1日排定的班表，應有1200名駕駛出勤，目前能掌握願意出勤的人數不到40人，研判多數列車當天可能無法開出。

交通部與台鐵仍努力與員工溝通，希望5月1日不要集體休假，但也做了最壞打算，正研擬應變計畫，由高鐵、國道客運協助支援，預計22日對外說明。

台鐵公司化條例草案將於21日在立法院交通委員會逐條審查，台鐵局長杜微今天在局本部，就共同推動台鐵的轉型改革，召集主管會議。（編輯：張芷瑄）1110416