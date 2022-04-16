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台鐵估5/1出勤駕駛不到40人 僅西線少量區間車可開出
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台鐵公司化1/29

台鐵估5/1出勤駕駛不到40人 僅西線少量區間車可開出

2022/4/16 08:49（4/16 09:26 更新）
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台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化方式，發動5月1日勞動節不加班，已有上萬人響應。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵區間車。（中央社檔案照片）
台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化方式，發動5月1日勞動節不加班，已有上萬人響應。圖為民眾戴口罩搭乘台鐵區間車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣鐵路工會不滿交通部處理台鐵公司化方式，發動5月1日勞動節不加班，已有上萬人響應。台鐵今天最新估計，當天可出勤的駕駛不到40人，大概只有西部幹線少量區間車可開出。

台鐵工會昨天宣布，已有1萬2000人簽署5月1日不加班聲明，而超過9成的駕駛勞動節都會以不加班方式合法休假。

根據台鐵班表，5月1日應出勤的駕駛應有1200人，台鐵一一詢問後，今天最新估計，當天可出勤的人數不到40人。

台鐵內部預測，5月1日東部幹線恐將停擺，西部幹線大概也只有少量區間車可開出。

台鐵正評估在有限人力下，仍能行駛的列車如何安排，避免有人開去卻無人開回。

另交通部針對台鐵列車5月1日無法正常運行，研議由國道客運、高鐵支援，詳細配套計畫及台鐵退票辦法，預計下週公布。

台鐵統計，目前5月1日已訂票張數不算多，到昨天已售出的對號列車車票有1萬7283張，研判工會醞釀5月1日不加班已一段時間，不少旅客自動避開，加上最近疫情升溫，確診人數快速增加，民眾減少出遊。

交通部研擬的台鐵公司化條例草案，3月初已由行政院送立法院，4月21日將逐條審查，台鐵工會對內容有不同意見，不滿交通部未與員工溝通，要求撤回協商，交通部長王國材昨天與工會幹部見面溝通，拒絕工會要求，雙方不歡而散。（編輯：李錫璋）1110416

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