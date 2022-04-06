台鐵產業工會批公司化草案 響應五一休假上凱道

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（中央社記者賴于榛台北6日電）台灣鐵路產業工會今天舉行記者會指出，台鐵的相關改革，包含台鐵公司化草案皆先射箭、再畫靶，恐讓改革重蹈覆轍，呼籲停止審查草案，也表態將響應台鐵企業工會的「五一依法休假」，上凱道遊行。

台灣鐵路產業工會今天舉行「黑箱條例莫闖關、五一凱道爭平安」記者會。

工會秘書長魏豫綾說，並非訂出台鐵公司化草案，就能保證台鐵安全，台鐵應該要落實台鐵產工過去訴求，做出真正改變，包含教育訓練標準化、設備改善即時化、提升待遇要落實、安全管理要優化、監理機制防黑箱、產工基層要參與。

她指出，現行台鐵公司化草案的待遇調整未見方案、第三方監理單位也有球員兼裁判之嫌，都應調整，否則改革牛頭不對馬嘴，先射箭、再畫靶的改革列車恐讓國家改革重蹈覆轍。

現場也提出3參與以及3承諾，希望台鐵落實安全改革、留資產減負債、產業民主，也要提升員工待遇、同工同酬、保障勞動條件。

台灣鐵路產業工會理事曹嘉君說，交通部一直把台鐵公司化與安全化畫上等號，但從日前東南水泥事故就能看出，擁有公司組織不代表絕對不發生工安事故，安全改革應該要由下而上。

曹嘉君也說，從郵政及港務的先例可知，新進人員待遇打折造成流動率高，但鐵路肩負公共運輸重任，無法承受流動風險，台鐵應承諾，員工薪資比照「交通事業郵政轉調人員資位待遇表」，且現職營運人員與未來新進人員待遇不應打折扣。

台灣鐵路產業工會理事長王傑則說，上述3參與以及3承諾，已經送出調解申請，如果交通部、台鐵局重視鐵路安全，應讓調解成立，簽下白紙黑字才是安全的真保障。

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王傑也表態，台灣鐵路產業工會將支持台灣鐵路企業工會的五一依法休假行動，呼籲台鐵員工五一勞動節上凱道參加勞動節遊行，讓社會大眾看見鐵路員工的訴求，爭取所有旅客及員工平安回家的路。

魏豫綾也對中央社記者說明，台灣鐵路產業工會是於2016年成立，成立主因為反對台鐵血汗工時，避免影響運輸安全；台灣鐵路企業工會則於1947年成立，幾乎與台鐵同時存在。（編輯：翟思嘉）1110406