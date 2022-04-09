台鐵公司化損益 交通部預估至2033年仍無法獲利

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台鐵公司化條例草案已在審議中，但根據交通部最新評估，台鐵至2033年仍無法獲利。圖為台北車站台台鐵月台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵公司化條例草案已在立法院審議中，交通部原本預計2027年台鐵能賺錢，但最新對台鐵公司化未來的損益評估，至2033年台鐵仍無法獲利。

交通部2月時的分析，台鐵在公司化時，只保留具開發效益的資產，其他由政府收回，車輛由台鐵向政府租用，台鐵公司預計2024年掛牌當年，虧損減至新台幣19.91億元，2025年及2026年的虧損降至10億元以下，並於2027年可賺錢，預估盈餘達23.8億元，直到2033年每年都可獲利。

不過，後來交通部3月送到行政院的台鐵公司化版本，在資產配置上，依據主計單位的意見有不同的做法，仍保留具開發效益的資產，車輛由交通部作價投資，交通部分析，2024年台鐵公司掛牌當年，估計台鐵的虧損會有65.36億元，之後虧損下降，但仍無法獲利，至2033年估計虧損39.66億元。

台灣鐵路工會對交通部在台鐵公司化有關資產配置與債務處理有不同意見，將透過立法委員提出工會版本公司化草案，要求台鐵所有資產都保留，所有債務由政府承擔，反對行政院版以台鐵土地設置償債基金方式，償還1484億元短期債務。

交通部也依工會版分析台鐵公司化的損益，2024年台鐵公司掛牌當年，虧損為78.1億元，之後虧損降低，也仍無法獲利，至2033年估計虧損55.75億元。

鐵路法部分條文修正草案日前已在立法院初審通過，鬆綁台鐵對土地資產活化的限制，交通部希望未來台鐵附業收益可占總收入50%，讓台鐵轉虧為盈。

不過，目前對台鐵未來的損益預估，是以台鐵10年前7700多億元資產為依據，到2033年都還難獲利，如果資產重估後，預期折舊費用也會跟著增加，可獲利的時間點可能要再往後延。（編輯：陳政偉）1110409