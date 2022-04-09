台鐵待遇低 擬公司化時調薪3%至5%

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台鐵員工的待遇普遍比一般公家機關低，更比不上其他國營事業，而留不住人才，交通部正推動台鐵公司化，除提升安全與效率，也盼為員工調薪，目前研議調幅為3%至5%。

交通部在台鐵公司化的報告中，提到要解決台鐵本質為公營事業機構，但組織體制仍是行政機關，營運受行政法規層層束縛的結構問題，盼透過公司化設置專責部門、進用專業人才，提升安全與效率。

交通部先前宣導台鐵公司化時，強調不裁員、不減薪；不過，台鐵員工的待遇普遍比一般公家機關低，更難與其他國營事業相比，現在的薪資與福利都難留住年輕人，連台鐵員工都質疑公司化後如何吸引人才。

交通部長王國材上週在立法院答詢時，承諾會幫台鐵員工調薪。

目前，交通部研議中的台鐵公司化調薪方案，調幅從3%至5%，確實調幅還未定案；這項調薪方案中也分析出不同調幅都會增加台鐵的虧損，調3%時，虧損數是新台幣3.46億元，調4%及5%時，虧損數分別是4.61億元及11.52億元。

台鐵的人事制度是屬交通資位制，多數人是經鐵路特考任用，主要是佐級、員級與高員級，具公務員資格但適用勞基法，約1成多是台鐵因應營運需求自行對外招考不具公務員身分的營運人員。

根據台鐵提供的資料，至今年2月底員工數是1萬4348人，其中最多的是較基層的佐級人員8371人，比例達53.1%，其次是層級比佐級高的員級2838人，比例占18%，相當於高考資格的員級僅1419人，比例9%，營運人員2059人占13.1%。

台灣鐵路工會舉例，剛考進來的佐級員工薪點是200點，本俸1萬9070元加上專業加給1萬4320元，待遇是3萬3390元，而中華郵政今年未調薪前，薪點200點的待遇已是4萬4745元。

雖然去年台鐵員工福利已有調整，但仍無法與一般公務員或其他國營事業相比。

台鐵工會再以200薪點的員工為例，生育及結婚禮金都是2個月的本薪補助，跟一般公務員差不多；台鐵子女教育補助金只能到公立大學的額度1萬3600元，而一般公務員可以補助到私立大學的等級3萬5800元，台電及中油則是全額補助。

另外，台鐵的體檢補助是800元，比一般公務員3000元差很多。（編輯：陳政偉）1110409