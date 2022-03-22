指公司化是假改革 台鐵工會號召千人23日上街抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣鐵路工會今天指出，政府推動台鐵公司化的做法是假改革，認為土地資產設置基金償債是掩耳盜鈴，明天將號召1500名台鐵員工上街，以溫和方式陳情抗議，並到立法院遞交陳情書。

台鐵工會今天發表一封給全體國人的公開信，質疑台鐵公司化倉促，是假改革，政府想藉公司化名義收回大部分台鐵土地來搞所謂的高架化、地下化，到處開發新的軌道建設炒高附近房價，卻用冠冕堂皇的「償債」掩耳盜鈴，不讓台鐵以服務大眾為目的的資產「自主」開發償債。

台鐵工會舉例，民國80年到90年被「公司化」的台灣汽車客運公司，當時被財團接收的資產之一，就是台北車站站區的北站方正土地，現今已改建成普羅大眾住不起的商辦或豪宅大樓，光這片土地助長、疊高房價及炒房風氣，正讓整體年輕人、整體社會蒙受殷切苦果。

台鐵工會表示，為了監督台鐵公司化「假」改革，工會曾在民國92年9月11日在台北市凱達格蘭大道上舉行會員全體年度大會，經過6767天後，將再度舉行「相同」的反「台鐵財團化」陳抗活動。

行政院版「國營台鐵公司化條例草案」已送到立法院，根據交通部研議的台鐵債務解決方案，除長期歷史債務由政府吸收外，新台幣1400多億元短期債務，政府編列約200餘億元預算，其他將由台鐵交回3筆土地設置基金償債。

即使交通部長王國材已表示，台鐵不會民營化，且做為台鐵償債基金的土地只租不賣，仍難說服台鐵工會。

台鐵工會認為，台鐵國營化是民營化的首部曲，並指交通部完全無視92年12月11日行政院正式發函台鐵，在4大承諾達成後再行訂定國營公司化時程，包括「低票價造成歷史債務政府全部承接」、「服務偏鄉等造成的政府虧損政府全額補貼」、「軌道安全為主的鐵路建設、路線維修及車輛檢修保養費用由政府負擔」及「工會可監督、協商及同意台鐵組織改革相關條例」。

交通部先前表示，希望台鐵公司在2024年1月掛牌，台鐵工會不滿指出，根本還未與工會達成共識，卻已有公司掛牌時間表。

台鐵工會在公開信中也說，要阻止正進行中的不公不義、混亂視聽的所謂台鐵假組織改革魯莽作為，並相信改革應以「行車安全優先」、「反對壓低基層勞工工資」、「反對黑機關黑官漂白」、「改革須重視傳統鐵路經營環境」。

另台鐵產業工會認為公司化不是萬靈丹，安全改革要基層參與，政策負債要政府負擔，明天上午將召開記者會，要求台鐵公司化條例勿闖關。（編輯：陳政偉）1110322