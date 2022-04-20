台鐵工會5/1擬集體休假 王國材：4/22宣布應變計畫

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台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假，交通部長王國材（中）20日陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設時受訪表示，22日會宣布交通應變計畫，希望是備而不用。中央社記者葉臻攝 111年4月20日

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（中央社記者葉臻桃園20日電）不滿公司化草案送立法院，台鐵工會預計5月1日集體休假。交通部長王國材今天表示，22日會宣布交通應變計畫，希望是備而不用，台鐵安全改革沒辦法等，明天會提出折衷方案。

台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假，並預告端午節、中秋節、國慶日也將比照。王國材昨天寫了一封給台鐵員工的信，盼台鐵人5月1日讓旅客有笑容。

王國材今天陪同立法院交通委員會考察桃園地區交通建設，會後接受媒體聯訪時說，台鐵公司化的目標就是安全改革，在這過程中他開了15場地方溝通會議，台鐵局也開了68場說明會，工會當時都拒絕參加，失去很好的溝通機會。

王國材說，公司化草案送到行政院、立法院的版本，工會也有提出工會的版本，本來在上週五，就工會版跟行政院版的差距，有一些折衷方案想和工會說明，但工會的想法就是要退回草案。

王國材說，但這種情況在民國92年發生過，談了19年都沒辦法出交通部，工會要達成共識是非常困難的事，但台鐵的安全改革是社會大眾的期待，所以沒辦法等，明天交通部的版本會加入工會的建議，讓大家看折衷方案是否能接受。

王國材說，5月1日或是之後的節日不加班，傷害的只是原來支持台鐵員工的乘客，請工會再三思，提供好的服務，為台鐵公司化共創未來。

王國材也說，22日會宣布交通應變計畫，包括長途的高鐵、國道客運，和地方的公路客運、公車等，都會扮演一些角色，但希望是備而不用，盼台鐵同仁敞開心胸，一起討論公司的未來。（編輯：李錫璋）1110420