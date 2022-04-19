桃園鐵道迷高中生假扮司機員 學校盼給改過機會

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日前有2名高中生假扮台鐵見習司機員被拆穿，因未進入駕駛室未報警，台鐵已請學校加強約束學生。圖為台北車站月台。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳睿騏桃園19日電）台鐵日前發生2名高中生假扮見習司機員事件，其中一人為就讀桃園市清華高中軌道車輛科一年級學生，校方表示學生是鐵道迷，將召開評議會，但也希望社會大眾給予孩子一個機會。

台灣鐵路管理局透過通訊軟體表示，16日在集集支線濁水－二水2712次列車，有2名男子穿著台鐵司機員制服、帽子及行李箱，自稱是見習司機員因工作上車便乘，但經車長及司機員發現詢問相關問題，2名男子答非所問，進而拆穿2人假冒台鐵局司機員，後續調查2人分別為就讀桃園市及高雄市某高中學生。

台鐵局指出，由於2名學生並未進入駕駛室，因此並未報警處理，已正式行文學生就讀學校，請學校加強約束學生在外行為。

事件遭媒體曝光後，其中一人是桃園市私立清華高中軌道車輛科一年級學生。清華高中發出聲明表示，這名學生為熱衷火車鐵道迷，包含先前紅斑馬退役時，這名學生還特別請假前去拍攝火車，學校得知學生假冒台鐵司機員後，立即找到學生了解，學生坦承確有此事且懊悔不已。

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清華高中學務主任洪雋翔告訴中央社記者，學生好奇駕駛室內的模樣、想拍照記錄，並無企圖駕駛，沒想過會造成如此大的波瀾，平時在校內無不良紀錄，希望各界可以給犯錯學生一次機會，但顧及其他學生觀感，學校還是會召開學生獎懲評議會議評估，並由委員討論是否懲處與輔導措施。

立法委員鄭運鵬也在臉書Facebook發文表示，在前瞻基礎建設推動後，預算內有一半高達新台幣4000億元是投資在鐵路和捷運上，政府全力發展自主軌道產業，也讓軌道迷的孩子不止停留在興趣，能夠成為安身立命的終身職業，但相關行為絕對錯誤而危險，即使是學生，尤其是鐵道迷，也必須給予包含公共危險罪的法治教育。（編輯：方沛清）1110419