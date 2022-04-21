台鐵公司化條例審查 王國材：工會、政院版對照討論

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院交通委員會今天排審台鐵公司化條例草案，交通部長王國材表示，雖然交通部與台鐵工會的改革步調不同，但是雙方在安全及服務的想法上是一致的，針對公司化草案條例討論，有將工會與政院版本對照討論，目前有腹案。

立法院交通委員會今天排審攸關台鐵公司化的「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」，王國材在列席交通委員會前接受媒體訪問時表示，在公司化過程中，他認為交通部與工會的步調不一樣。工會希望慢慢談，但他覺得安全課題一直是個壓力，讓他覺得公司化要趕快做，以建立一個組織，落實各項進行中的安全措施。

媒體詢問，今天審查公司化條例草案，是否會拿出折衷方案，王國材說，公司化草案經過一些討論後，有把台鐵工會版本跟行政院版本做些對照，目前有些腹案。

另外，台灣鐵路工會發動5月1日以不加班方式集體休假，並預告端午節、中秋節、國慶日也將比照。王國材19日寫了一封給台鐵員工的信，盼台鐵人5月1日讓旅客有笑容。而台鐵工會今天也發布公開信回應，五一不加班實質上絕非罷工也絕非癱瘓交通，只是行使勞工的權益提出不加班的訴求，不再被道德綁架。

王國材指出，縱然現在有些爭議，但是他也知道台鐵員工在各崗位上扮演非常辛苦的角色，尤其是在大家都在休假時，台鐵員工卻在進行輸運任務，他對於台鐵員工非常感謝。

王國材表示，他已經看過台鐵工會發出的公開信，他認為雙方對於安全、服務的想法都是一致的，也非常肯定台鐵員工這些年不眠不休的執行疏運任務，而現在剛好在轉捩點上，而推動公司化後還有很多子法，期待台鐵工會可以為了台鐵的未來一起來推動。（編輯：潘羿菁）1110421