嘉市高中職國小傳學生染疫 嘉工停課至5/1

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義市今天新增12例確診COVID-19，傳出嘉女1舞蹈老師、嘉工2名高三生及興嘉、崇文國小各1名學童採檢陽性，其中嘉工全校自明天起預防性停課，5月2日復課。

嘉義市政府發布新聞稿，今天新增12例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，包含12歲以下1例、12至64歲9例、65歲以上2例。

其中3例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽；3例為確診個案密切接觸者，匡列居家隔離安排採檢陽性；1例因北部多名友人確診，自覺風險高，自行至醫院PCR採檢陽性；4例因出現症狀就醫採檢陽性；1例無症狀，因出國需求，自費檢驗為陽性，曾有國外生活史。

另外，興嘉國小1名三年級學生，昨天身體不適快篩陽性、PCR採檢陽性；崇文國小1名一年級學生昨天也到醫院採檢陽性。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，今天上午已採檢興嘉國小班級老師學生30人、安親班10人；崇文國小採檢人數班級老師學生共26人。已通知相關場域全面消毒，外圍公共區域，環保局也完成消毒工作。

國立嘉義高工表示，1名高三學生昨天晚上出現感冒症狀，進行快篩陽性，前往醫院PCR採檢也陽性；另1名高三住宿生昨天身體感到不適，今天上午自行快篩陽性，PCR採檢未出爐，2人為不同科別，2人的班級匡列師生共120多人，進行居家隔離，全校自明天起預防性停課，採線上教學，於5月2日復課。

國立嘉義女中指出，嘉女1名住在台北的舞蹈班兼課老師，每週二會到校上課，因自行快篩陽性，正進一步PCR採檢，校方接到通知後，將3個舞蹈班、52名學生，轉為線上上課，並進行環境清消。（編輯：李亨山）1110427