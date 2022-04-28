確診者自填接觸者等資訊 自主回報系統擬5/1上線

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衛福部28日表示，確診者自主回報系統預計5月1日上線。圖為新北市三重區民眾20日到快篩站採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北28日電）衛福部今天表示，確診者自主回報系統預計5月1日上線，由確診者在系統上自填接觸者等資訊；另由校園及職場至系統回傳相關接觸者名冊等。

衛福部今天至行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」，為求確診通報及居隔單開立流程電子化及簡化，自主回報系統預計5月1日上線。

報告指出，將由確診者至系統自主回報接觸者等資訊，另由校園及職場至系統回傳相關接觸者名冊等。

疾管署署長周志浩出席政院會後記者會時表示，未來確診者接到確診通知時，可以列出同住親友名單至資訊系統，由資訊系統開立居隔通知單給密切接觸者，確診者也可以通知學校、職場防疫長，由防疫長造冊後送到資訊系統，再由資訊系統送出居隔通知書。

中央流行疫情中心指揮官陳時中日前曾說明，確診者將會收到透過法定傳染病通報系統發送的連結網址，登入後填寫上述同住親友及校方、公司、機關（構）防疫長或其主管的姓名、住址、電話、電郵等可供聯繫資料，再由系統發送通知書給同住親友。

陳時中說，此系統也會通知校方、公司、機關（構）防疫長或其主管請其匡列學校、職場接觸者並回傳名冊，提供給衛生局開立電子居隔單以供作請假、保險、相關補助申請依據。（編輯：張均懋）1110428