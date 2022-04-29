台北市議會採檢464人 侯漢廷及5工作人員確診

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北29日電）國內COVID-19確診持續攀升，繼黃郁芬等4名台北市議員確診，新黨籍北市議員侯漢廷也確診，侯漢廷今天表示，目前喉嚨乾、略微暈，無其他症狀，已要求服務團隊快篩。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續增加，台北市議員包含黃郁芬、王閔生、戴錫欽、耿葳陸續確診，台北市政府昨天派採檢車赴台北市議會採檢核酸檢測（PCR）。北市衛生局今天指出，共採檢464人，其中458人陰性、6人陽性，包含1名議員、5名工作人員陽性確診；北市議會已針對相關處所清潔消毒。

侯漢廷透過社群網站臉書（Facebook）發文表示，自己確診，昨天採檢後，今天凌晨4時起床發現，採檢後為陽性，主動上網填寫確診問卷，將耐心等候北市衛生局回覆聯絡，此外，半夜撥至衛生局防疫專線都忙線，可知確診民眾眾多，讓公務體系吃緊。

他說，目前有喉嚨乾，略微暈，尚無其他症狀，跟近期接觸親友致歉，從上週起至採檢前，已要求團隊不參加各式群聚活動，自己只在家中、議會、服務處、電視台等處移動，用餐改外帶至議會用餐，很抱歉仍無法避免確診。

侯漢廷表示，已讓團隊休假進行快篩，並停止外出活動，若市民有服務需求一律以電話及網路為主，並向所有醫護及公務人員致敬及感謝。（編輯：李錫璋）1110429