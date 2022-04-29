疫情下的國際醫療 越南4歲血癌病童康復歸國

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越南4歲男童Tin（化名）（前左2）罹患罕見的嬰兒急性淋巴型白血病，110年來台接受治療，經花蓮慈濟醫院照料，挺過多次凶險的感染事件，如今Tin體內的白血球基因指紋檢查已100%為捐贈者細胞，且骨髓檢查並沒有微量腫瘤細胞，也沒有任何異常基因變化。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者張祈傳真 111年4月29日

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）越南4歲男童Tin（化名）罹患血癌，經花蓮慈濟醫院國際醫學中心與當地醫院協助，讓Tin去年來到台灣接受8個月治療，順利完成非親屬異體幹細胞移植，將於5月返國。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料指出，Tin罹患罕見的嬰兒急性淋巴型白血病，出生4個月就發病，在越南接受化療緩解病情，經病友介紹及醫師引介，Tin很幸運地在慈濟骨髓幹細胞中心的幹細胞資料庫尋得HLA- 9/10相合的潛在捐髓者，2021年8月由母親陪伴越洋來台治療。

花蓮慈濟醫院指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，任何跨國醫療行為都需要經過嚴格審核，花蓮慈院國際醫學中心和越南當地醫院的溝通和努力下，才順利讓母子倆來到台灣。

慈濟醫院指出，Tin在台治療初期，遇到人工血管感染導致敗血症併發敗血性休克，加上檢查發現體內仍有微量腫瘤，醫師團隊使用藥物做化學治療，清除Tin體內殘存的白血病細胞；直到狀況穩定，去年10月接受骨髓移植，造血幹細胞植入的第13天，白血球就成功從Tin的體內長出了。

幹細胞與精準醫療研發中心骨髓幹細胞中心副主任、小兒血腫科醫師楊尚憲透過新聞稿表示，骨髓成功移植，Tin仍面臨多次感染事件，曾因感染導致呼吸衰竭、住進加護病房，所幸母子倆都沒有放棄，熬過一次次艱難地療程。

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楊尚憲說，經半年觀察，Tin體內的白血球基因指紋檢查已100%為捐贈者細胞，且骨髓檢查並沒有微量腫瘤細胞，也沒有任何異常基因變化，代表新植入的細胞非常強壯。

花蓮慈濟醫院指出，經過8個月治療，Tin與母親將於5月返回越南，隨著Tin逐漸康復，兒童病房醫護人員得知他最大的心願就是露營，特別騰出空間，在病房搭起帳篷，裝飾氣球、五彩燈泡，讓Tin體驗露營，並送上祝福蛋糕。（編輯：黃世雅）1110429