發燒、冒小紅點 越南女童確診白血病跨海治療

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）來自越南的1歲女童安蘇（An Thu）因連續發燒、身體出現小紅點就醫，發現罹患白血病，經跨海來台治療，順利移植康復。醫師呼籲，兒童癌症有9大警訊，需透過家長或老師警覺。

今天是國際兒童癌症日，花蓮慈濟醫院邀請2名白血病童返院分享，今年1歲的安蘇在4個月大時不明原因持續發燒、身上出現不明出血點，原本以為是蚊蟲叮咬，就醫發現白血球異常，確診罹患白血病。

越南當地醫院聯繫慈濟醫院小兒部兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲，幸運在慈濟骨髓幹細胞中心配對成功，安蘇去年11月來台治療，今年1月移植順利，2月9日出院，目前只要定期回診追蹤觀察。安蘇的媽媽說，孩子接受骨髓移植至今35天，恢復狀況很好，很感謝醫療團隊細心照護。

另一名白血病童谷小妹，2歲時因連續發燒多天，且身上出現不明小紅點，就醫診斷為白血病，經過2年多化療順利康復，今年已經是14歲國中生。

谷爸爸回憶，得知孩子罹患白血病的措手不及，有賴醫療團隊一路陪伴，讓他們一步步完成所有療程，一家人日子恢復平靜。谷小妹也向現場小病友加油打氣，祝福他們早日康復。

楊尚憲表示，兒童癌症不像大人可以透過癌症篩檢來發現，且年紀小的孩子沒辦法主動表達不舒服，很多警訊需要透過家屬、老師等警覺，讓癌症能早期發現。

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慈濟醫院指出，孩子出現不明原因疼痛、淋巴結腫大、出現腫塊、持續不明原因發燒、生長發育改變、貧血或出血、神經系統異常症狀及神經母細胞瘤和視網膜母細胞瘤的病變等9大兒童癌症警訊，須盡快就醫接受進一步檢查。

為穩定病童接受治療的情緒，藝術治療師劉家妤指出，引進藝術創作、布偶、玩具等，讓孩子不害怕醫療場域，團隊與瑞信兒童醫療基金會合作，今年加入音樂治療師，透過聲音安撫、調適病童心情，減輕他們對打針、吃藥的害怕，慢慢穩定接受醫療介入。（編輯：謝雅竹）1130215