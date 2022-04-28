居家隔離3+4快篩發放 成人減為3劑、國小至高中生2劑

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圖為貼有「政府專用」的實名制快篩劑。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月28日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北28日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，調整3+4隔離新制的快篩試劑發放數量，成人（含大學以上學生）發放從5劑減為3劑，國小至高中學生發放2劑，籲珍惜物資。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，國內自4月26日起實施居家隔離3+4新制，考量快篩實名制已上路，快篩試劑為重要防疫資源，為保全防疫量能，自今天起調整居家隔離公費快篩試劑發放數量。

陳時中說明，國小至高中學生發放2劑快篩試劑，大學（含）以上學生及成人發放3劑快篩試劑，提供隔離期間初篩、有症狀或自主防疫期間首次外出時使用，學生務必於4天自主防疫期滿且於次日快篩檢測陰性後方可上學。

陳時中提醒，民眾於有需要時再使用快篩試劑，其中依教育部考量校園是高密集場所，且專家評估校園傳播風險較高，他再次強調，教職員工與學生於4天自主防疫期間，仍應以「不到校」為原則。

一般民眾4天自主防疫期間如無外出，可不須使用快篩試劑檢測；如有工作或採買生活必需品的外出需求，執行快篩檢測陰性後始得佩戴醫用口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

若在4天自主防疫期間已將3劑公費快篩使用完畢，但後續仍有繼續外出需求，陳時中表示，民眾可於健保特約藥局及偏鄉衛生所等販售地點透過實名制或其他販售管道購買家用快篩試劑。

指揮中心強調，因應Omicron變異株威脅，國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，隔離及自主防疫措施與快篩檢測皆是控制疫情的重要方法，民眾務必配合、遵守相關規範，共同維護社區安全。（編輯：管中維）1110428