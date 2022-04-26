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北市隔離速度不及解隔 3+4快篩劑可由家人代領

2022/4/26 18:16（4/26 21:37 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）居家隔離3+4方案上路，台北市副市長黃珊珊指出，系統塞車，有些人連居隔書都還沒收到，第4天開始要用的快篩劑則仍在配送，真的不行可以請家人到各區健康服務中心領取。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，黃珊珊指出，現在關懷中心的人力，1個人一天疫調只能20到30人，加上法定傳染病通報系統塞車，有些明天開始可以解隔的人連居隔書都還沒收到，所以明天也拿不到解隔書。

黃珊珊表示，對於這些還沒收到居隔書的人，正在請中央直接從後台處理，否則地方沒那麼多人力因應，現在最重要的是讓這些人能在第4天拿到快篩劑，這樣才能出門。

媒體詢問，這些人明天是否能直接解隔。黃珊珊表示，還沒收到居隔書就代表還沒被登錄到接觸者健康追蹤管理系統（TRACE），但若有收到雙向簡訊，則是已經被設定電子圍籬，要等關懷中心聯絡解隔才能出門。

媒體追問，這些人如何領取快篩。黃珊珊回應，已經登錄TRACE系統的居隔者，關懷中心有名單，會用快遞盡快送達，真的不行就請家人到各區健康服務中心領取。

對於快篩劑的來源，黃珊珊說，中央日前已撥補21萬劑、還剩下18萬劑；衛生局過去自行採購共18萬劑、還剩下3萬多劑，因此庫存還有約22萬劑，但還是遠遠不足。

黃珊珊表示，為了不讓量能開天窗，衛生局正在跟廠商緊急採購48萬劑快篩，價格依照中央的共同供應契約標準。

此外，台北市立聯合醫院總院長、傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成表示，疫情正以幾何級數快速上升，這在全世界各國都發生過，預計台灣10天後確診數字就會是現在的5倍，2、3週後就會達到90倍。

璩大成指出，醫界、公衛界現在正在努力苦撐，但仍無法承受5到90倍的成長，接下來包含採檢量、陽性數、居家照護量將進入黑數期，不過時間不會太長，呼籲民眾不要驚慌、不要害怕，但要先有覺悟及心裡準備。

璩大成說，政府已經在努力準備，防止重症及死亡率上升，而民眾也應保持警覺，有接觸風險就自行快篩，若結果為陽性就待在家裡照護好自己，有症狀就連絡醫療單位、就醫，一起度過難關。（編輯：方沛清）1110426

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