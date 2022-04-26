北市校園配合3+4居隔規定 1人確診班級停課7天

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）居家隔離3+4方案上路，台北市副市長蔡炳坤宣布，高中以下學校停課標準因應調整，一班有1人確診就停止實體課程7天，確診者或密切接觸者所屬班級超過10班得全校停課3到5天。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，蔡炳坤說，因應中央新的居家隔離政策，高中以下學校停課標準有改變，若一班有1人確診，就停止實體課程7天。

蔡炳坤表示，若確診者或密切接觸者所屬班級分布達1/3以上或超過10班，全校得經教育局同意後停止實體課程3到5天，並視情況訂定開始、結束日期。

蔡炳坤指出，由於幼兒園活動班級界線不明顯且共用區域多，若有人確診，同班同學停止實體課程7天，若疫調認為有需要全園停課，非密切接觸者以停止實體課程5天為原則。

教育局補充，台北市今天有63校全校停課、181校部分班級停課，影響5萬2965名師生，若學校從21日前就停課，因為到明天就滿7天，統一調整復課日為28日；22 日後停課者，依停課起始日算7天後復課。

此外，蔡炳坤表示，針對6到11歲學童疫苗接種計畫，根據台北市初步由學校做的意願調查，有48.5%家長願意讓小朋友接種莫德納疫苗，接下來會正式發意願書讓家長填寫、造冊，預計下週開始接種。（編輯：方沛清）1110426