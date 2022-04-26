柯文哲提軟性封城惹議 北市府：暫不禁內用

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長柯文哲今天表示，必要時將實施軟性封城，引發熱議。市府說明，為了避免確診數飆升太快，導致醫療量能無法負荷，柯文哲才拋出這個方法，而禁止餐廳內用暫不在考量內。

柯文哲下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。

這番言論馬上在PTT、臉書等網路社群引發討論，有網友在新聞連結下質疑柯文哲在嚇唬民眾，恐導致民眾恐慌群聚在大賣場、市場，或是呼籲柯文哲不要創造新名詞，也有網友鼓勵柯文哲好好表現危機處理能力。

台北市政府發言人陳智菡接受媒體電訪說明，今天下午記者會前，市府團隊正依據全台最新數據及台北市社區篩檢站的陽性率來推估未來確診數，並討論若確診數持續攀升，卻沒有採取進一步公衛手段的話，恐怕會飆升太快，導致醫療量能無法負荷。

陳智菡指出，有鑑於此，柯文哲才在記者會上拋出有需要就得軟性封城的方法，但具體作為得視這週狀況做觀察。

媒體詢問，軟性封城是否包含禁止餐廳內用。陳智菡回應，目前暫無此考量。（編輯：方沛清）1110426