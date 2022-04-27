軟性封城內容 柯文哲：跟去年6月一樣

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議員詢問軟性封城的條件與內容，台北市長柯文哲27日表示，跟去年6月一樣。圖為去年6月12日台北市信義商圈假日午後人潮零星，街道顯得十分空曠。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北27日電）台北市長柯文哲昨天拋出軟性封城引發熱議，議員王欣儀今天質疑軟性封城內容是什麼、是否等同三級警戒，柯文哲在議會說，沒有標準答案，且戰且走，跟去年6月一樣。

柯文哲下午赴議會進行追加減預算報告並備詢，在報告後逕自開始花了11分鐘針對昨天說的「軟性封城」進一步說明，強調當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例增加到一定程度，為了不讓醫療體系崩潰，將讓市民活動度降低，避免疫情擴張。

柯文哲說，現在每天確診1000到2000人，很誠實地講，疫調很難做下去，沒辦法做也不切實際，但如果確診數繼續往上升，一天5000例，連安置、追蹤、關懷都有問題，最後只能讓確診者自己照顧自己，有嚴重症狀才去醫院求診。

柯文哲指出，醫院防疫專責病房空床數是最後一道防線，台北市已經下令所有區域級醫院加開專責病房，2天後醫院全部整備完畢，將有1400多床，且為了確保癌症、盲腸炎等疾病患者能獲得治療，1400多床大概就是上限。

柯文哲表示，軟性封城的意思就是，避免這1400多床被占滿、確診者只能堵在急診室外面，所以要把市民的活動度降低，不讓疫情擴張，但在醫療體系可以忍受的範圍內，就盡量不干擾社會運作。

國民黨議員王欣儀詢問，軟性封城的條件與內容。柯文哲表示，跟去年6月一樣。王欣儀追問，是否等同於三級警戒。柯文哲回應，差不多意思，當醫療量能沒有辦法應付疫情擴張速度時，就要控制疫情發展。

柯文哲強調，目前台北市共有1300多床專責病床，只用了500多床，還剩下700多空床，會每天監看數據，「誠實地講，這條沒有標準答案，且戰且走」。

柯文哲昨天下午在防疫記者會上表示，必要時將實施軟性封城，引發熱議。市府發言人陳智菡、副發言人魏佑任事後接連對此澄清，柯文哲也在臉書上發文說明，這次在議場上自清已是市府第4度為此發言。（編輯：方沛清）1110427