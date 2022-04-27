柯文哲提「軟性封城」 北市府：是指以民眾自律取代他律

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台北市長柯文哲（圖）提及必要時將實施軟性封城，北市議員王閔生指出，這種名詞恐讓民眾誤解，北市府今天表示，軟性封城是指民眾透過自律取代他律。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北27日電）本土疫情升溫，台北市長柯文哲提及必要時將實施軟性封城，北市議員王閔生指出，這種名詞恐讓民眾誤解，北市府今天表示，軟性封城是指民眾透過自律取代他律。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，柯文哲昨天下午在防疫記者會指出，若病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城。

正在隔離的民進黨台北市議員王閔生今天在媒體群組提供錄影檔表示，柯文哲提出軟性封城說法，覺得千萬不可，這樣名詞會造成市民誤解，不如呼籲市民減少參加大型活動餐會、宴飲等，柯文哲面對防疫工作不要自創新名詞。

台北市政府副發言人魏佑任透過媒體群組指出，柯文哲昨天提到軟性封城是指民眾透過自律取代他律，且近期分析發現，市民有自發性降低不必要移動，北市府除已實施遠距辦公和視訊會議，這週會採取國中、高中線上教學演練，並密切觀測疫情發展狀況，決定演練是否延長。

此外，目前正在隔離的王閔生提到自身狀況，他說，目前有喉嚨痛、肌肉酸痛等輕微症狀，就像感冒一樣，預期未來將與病毒共存及流感化的階段會盡快到來，且已通知所有助理全部暫停行程及相關初選活動。（編輯：張銘坤）1110427