柯文哲拋軟性封城 蔣萬安：應提具體內涵

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（中央社記者王承中台北27日電）疫情嚴峻，台北市長柯文哲拋「軟性封城」引發討論。備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今天認為，這可能只是概略性的戰略方向，任何新的防疫政策，都應提出具體內涵，讓民眾清楚了解如何執行，才能有所依循。

柯文哲昨天在防疫記者會中表示，如果病人數量大到醫院處理困難時，就會實施軟性封城，這個說法引起議論。台北市政府事後說明，為了避免確診數飆升太快，導致醫療量能無法負荷，柯文哲才拋出這個方法，而禁止餐廳內用暫不在考量內。

備戰參選台北市長的蔣萬安今天在立法院接受媒體訪問時指出，任何新的防疫政策都應提出具體內涵，讓民眾清楚了解如何執行，才能有所依循。

蔣萬安認為，軟性封城現在可能只是一個概略性的戰略方向，不過民眾想要知道實際內涵，如何執行、配合，有清楚的標準讓民眾依循，這才是民眾所期待的。

至於綠營指出蔣萬安的民調有下滑趨勢，在藍營鐵票區的支持度也亮起紅燈。蔣萬安回應說，透過民調帶風向的情況他看多了，不會影響他在基層持續傾聽、向各界請益、了解民眾需求、為民眾積極解決問題的態度。

有關外傳蔣萬安至今無法找到選戰操盤手，蔣萬安表示，他一直向熟悉市政的前輩請益，前輩也都願意提供建議與協助，他很感激，絕對不會因有心人士刻意操作被影響或分化。

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談到指揮中心居家隔離3+4政策，蔣萬安說，政府推出任何新的防疫政策都應該要做好準備，因為目前看到民眾反映，都覺得政府相關新的防疫模式調整非常混亂，讓民眾無所依循，政府其實並沒有準備好。

蔣萬安指出，包括快篩試劑缺貨，公衛人力吃緊，行政負擔未減輕，都讓民眾非常擔憂，希望政府相關的配套要周延，才能提出新的防疫政策，讓民眾清楚了解、配合，這是民眾所想要看到的。（編輯：郭無患）1110427