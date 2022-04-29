北科大工設系畢展 蚵殼長凳、火場無人機吸睛

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（中央社記者陳至中台北29日電）台北科技大學工業設計系今天舉辦畢業展，許多作品都從生活需求出發、結合永續發展觀念，例如將廢棄蚵殼打造為長凳，用耐高溫的玻璃纖維打造無人機，協助消防員在火場布水線。

北科大工設系52名畢業生以「共變計畫」為主題，今天在校內藝文中心展開畢業展，另外6月1日到4日也會在南港展覽館的「新一代設計展」中亮相。因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，也規劃了線上展覽。

學生端出的作品各有創意，謝亦晴、洪湘婷從漁村中廢棄的蚵殼堆獲得靈感，將磨碎的粗蚵粉以不同比例加入水泥，打造出「今潮蚵汐」海邊戶外公共座椅，讓遊客一邊放鬆，一邊認識蚵文化。

謝亦晴、洪湘婷透過實測發現，蚵粉比例越高則材質硬度越弱、透水性越佳，水氣蒸發也更快，他們把潮汐層疊的意象透過不同蚵粉的比例來呈現，把海浪的痕跡線條帶入椅面設計。

李元捷、張芫齊的作品「Life-line布線無人機」，則是考量火災現場布水線時分秒必爭，但台灣室內狹小、轉角多，常造成消防人員傷亡及民眾生命財產損失。

他們透過玻璃纖維打造的耐高溫無人機，攜水帶進入火場布線，可克服窄巷、窗戶等困難，並結合熱像儀快速發現撲滅火源。

北科大工設系今年有15件作品入圍20項「2022年金點新秀年度最佳設計獎」，上述兩項作品都進入年度最佳設計獎的決審。

北科大校長王錫福肯定學生藉由觀察生活中的變因，找到設計痛點與共鳴，體現「設計」為面對變化、勇於改變的精神，並以社會關懷、永續循環及災難救援為焦點，由設計打造更美好的日常生活，成為推動人類社會進化的力量。（編輯：陳政偉）1110429